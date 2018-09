Calcio femminile. All’esordio giallorosse ko 3-2 a Sassuolo

Il primo gol della Roma femminile in Serie A è di Annamaria Serturini su rigore ed è l’immagine di una squadra che non molla, anche se è sotto di 2 gol e alla fine deve arrendersi al Sassuolo, come riporta Il Tempo.

Al Comunale S. Polo D’Enza finisce 3-2 per le padrone di casa, che rischiano nella ripresa ma sfruttano l’errore di Di Criscio, che devia nella sua porta una punizione con un intervento goffo, per portarsi sul 3-1 che di fatto chiude la partita, nonostante il gol-speranza nel finale di Piemonte.

A prescindere dal risultato, è stato un giorno storico per le ragazze di Bavagnoli all’esordio: “Bene l’atteggiamento, ma abbiamo perso palla troppo facilmente: me ne assumo la responsabilità”. Goleade per Fiorentina (6-1 al Mozzanica) e Milan (6-0 al Pink Bari), 2-2 tra Verona e Florentia Ssdarl, 1-0 per il Tavagnacco con l’Orobica Bergamo. Oggi tocca la Juve campione sfida il Chievo alle 12.30.