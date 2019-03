Bebe Vio trionfa nella tappa di Pisa della coppa del mondo di scherma paralimpica. Nella categoria B l’azzurra ha sconfitto in finale la cinese Xiao Rong per 15-5, mettendo così in bacheca il 21°successo in Coppa della sua carriera, come riporta Il Tempo.

Poi ha svelato un curioso retroscena: “Mi firmo Totti 10 dopo gli assalti, mi porta bene da quando ho iniziato a farlo e sono romanista”.