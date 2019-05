Zaniolo, la mamma e il furto scippato

Un mese dopo la restituzione dell’automobile rubata, la famiglia Zaniolo è stata nuovamente vittima di un furto, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Ieri mattina, intorno alle 10, due uomini in moto con il casco si sono avvicinati minacciando Francesca Costa, madre di Zaniolo. Senza esitare la donna ha consegnato il Rolex, i soldi e le chiavi della macchina che però i due banditi non hanno portato via.

Furto che ha provocato la reazione del calciatore sui social: “Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola e minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose. Poi non lamentatevi”. Ora senza voler fare l’esegesi delle parole di un ragazzo di 19 anni, arrabbiato e preoccupato per quanto accaduto alla madre, quel ‘poi non lamentatevi’ non può non essere accostato alle voci di mercato che da tempo lo vogliono obiettivo di Tottenham, Juventus e Manchester City.

E questo deve essere stato il pensiero anche di chi è vicino al ragazzo visto che poco dopo, la frase incriminata è sparita da Instagram. Troppo tardi: il dibattito in città s’era già aperto con un’interpretazione (quasi) univoca da parte dei tifosi: «Cerca una scusa per andarsene».

Di certo c’è che dall’incontro andato in scena i primi di aprile, non c’è stato un seguito. L’offerta della Roma è lì sul piatto: 1,7 milioni più bonus e prolungamento sino al 2024. Inizialmente accolta con enfasi, con il trascorrere delle settimane l’entusiasmo è andato via via scemando.

Un po’ perché qualcuno ha iniziato a lusingare Nicolò promettendogli guadagni maggiori. A questo si è aggiunto il feeling mai sbocciato con Ranieri che sommato al silenzio strategico della società (per abbassare le richieste del calciatore) più il calo di rendimento del ragazzo e l’avvicendamento del ds, ha portato ad una situazione di stallo. Nel frattempo le parole di Totti (“I contratti si fanno in due”) più alcuni rumors su possibili offerte recapitate alla società (che però smentisce di aver ricevuto), hanno fatto il resto. E così le acque attorno al calciatore hanno continuato ad agitarsi.

Lunedì il ds bianconero Paratici e l’agente Vigorelli, a margine del premio Gentleman tenutosi a Milano, si sono intrattenuti a lungo a parlare. Una mossa che si somma ai contatti avuti dall’entourage del calciatore con il Tottenham, ora con la testa alla finale di Champions. In più c’è sempre il City che lo vorrebbe far crescere dietro De Bruyne. Zaniolo – pur lusingato – vorrebbe però rimanere in Italia, soprattutto nella stagione che porterà all’Europeo. Una preferenza, non certo un vincolo. Per questo la palla, mai come adesso, passa alla Roma e a Petrachi che ha dato appuntamento a Vigorelli per la prossima settimana.