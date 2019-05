Una settimana per far pace col futuro

“Conta solo il futuro della Roma”. La frase non è a effetto. Sta bene lì, in diretta tv, dove si presenta Massara, ds in bilico, a parlare, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Prima del match. Il riferimento è alla corsa per il 4° posto. Che permette al club giallorosso di investire almeno 60 milioni.

Entrate, dunque, fondamentali, anche perché dovranno comunque essere fatte plusvalenze per 45-50 milioni che spesso significa fare cessioni per 70. Ecco perché, senza il 4° posto, cambia forzatamente il progetto della proprietà Usa. Conte ha chiesto la chiarezza proprio sul progetto e non certo la partecipazione alla Champions che verrà.

Pallotta, muovendo Baldini e anche Fienga, gli ha presentato la strategia della Roma. Antonio ha ascoltato e preso tempo. Non ha detto sì e nemmeno no.

A Trigoria vorrebbero conoscere a risposta entro il prossimo weekend. Anche per preparare l’eventuale soluzione di scorta: da Sarri, lui già in Champions con il Chelsea e quindi vicino alla conferma, in giù.

La Roma vuole, intanto, prendersi il nuovo ds, legato all’ex ct da amicizia e a Cairo da contratto. Petrachi si deve liberare dal Torino, magari incontrando il presidente nelle prossime ore.