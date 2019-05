Un viaggio on the road sulla vita di Daniele De Rossi

Il 26 maggio si avvicina. Sarà l’ultima partita in giallorosso per Daniele De Rossi. Un addio inatteso e per questo traumatico. Ogni tifoso vuole e vorrà manifestare il proprio disappunto. Ma c’è anche chi, come Leonardo Bocci degli Actual (produzione video che spopola sul web) e Sandro Bersani, ha deciso di omaggiare il campione romanista, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

I due hanno infatti deciso di compiere un viaggio on the road che possa toccare tutti i posti che hanno segnato la carriera del centrocampista. La prima tappa è stata l’Ostiamare, la società in cui De Rossi ha militato prima di trasferirsi alla Roma. Il tutto corredato con interviste a tifosi, attori, presentatori tv e personaggi dello spettacolo che racconteranno aneddoti sul capitano giallorosso. Daniele, intanto, si prepara alla settimana più lunga (e triste) della sua carriera. Aspettando l’abbraccio dell’Olimpico. Previsto il sold out.