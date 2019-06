Un boom mondiale: il saluto del Capitano visto dall’estero

Francesco Totti e la Roma, una storia solo italiana? Macchè. La conferenza stampa ha fatto il giro del mondo. In particolare la frase “Oggi potevo anche morire, forse sarebbe stato meglio”, ha catturato l’attenzione delle testate internazionali.

È il caso di AS, che titola proprio così. Mundo Deportivo si limita alla cronaca: “Totti spiega i motivi per cui se ne va dalla Roma”. In Inghilterra si scomoda addirittura la BBC, che piazza la notizia di spalla a quella principale. In Germania Kicker parla di “Big Bang nella città Eterna”. In Portogallo invece ci si concentra sulle dichiarazioni che riguardano il nuovo tecnico romanista e O Jogo esagera, sostenendo che “Totti lascia la Roma e la ragione è l’arrivo di Paulo Fonseca”. E addirittura negli USA, sebbene sia appena iniziata la giornata, interviene l’Idaho Statesman, che chiosa”«L’addio di Totti mette pressione alla proprietà americana”. Lo riporta Il Messaggero.