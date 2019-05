Totti: “La fiction? Forse si fa, forse no…”

Francesco Totti scherza sulla serie tv della sua carriera basata sul libro “Un capitano”. L’ex numero 10 intercettato dal programma televisivo “Le Iene”, scrive v su Il Messaggero, ha risposto senza dare riferimenti precisi su un progetto che è già in cantiere e che uscirà in sala verso la fine del 2019 con un docufilm sulla sua carriera e tratta dal libro: “Non si fa”, è stata la risposta di getto rilasciata da Totti. Che poi ha corretto il tiro: “Forse si fa, forse no”, giocando come sempre. Poi una battuta sul calcio giocato: “La Champions la vince il Liverpool,ma io tifo Barcellona”.