Totti e Figo, sfida 6 contro 6 al Foro per la “Notte dei Re”

Stasera, sport, spettacolo e beneficenza al Foro Italico. Totti e Figo protagonisti tra le leggende del calcio (ore 21 su Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre e in chiaro su Tv8), come riporta Il Messaggero.

E’ “La Notte dei Re”, l’atteso incontro di calcio 6 contro 6, previsto, su due tempi da 30 minuti ciascuno, che si disputerà sul centrale dello Stadio del Tennis. Le due squadra, appunto, guidate da Totti e da Figo. Oltre a Totti e a Figo, saranno tante le stelle che prenderanno parte al match come, ad esempio, Pirlo, Julio Cesar, Roberto Carlos, Hierro, Toni, Cambiasso, solo per fare alcuni nomi.

Con Totti anche i suoi ex compagni come Aldair, Chivu, Cassetti, Candela, Perrotta, Tommasi, Aquilani. Atteso anche Borriello. Con Figo invece molti ex interisti, ex Milan e Real.