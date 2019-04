Spalletti: “Totti dirigente? Lui sa cosa fare”

“Se ci troviamo a questo punto, a lottare con la Roma, significa avere ridotto il gap. Per noi è un momento importantissimo”, ammette Luciano Spalletti. “Penso ai tre punti, poi ricordo le stagioni fatte sulla panchina giallorossa, tutte in maniera molto sentita, vissuta”.

Spalletti ritroverà Totti: “Di lui si parla di un futuro dirigenziale? Mi rimane difficile andare in casa d’altri a dare consigli. Alla Roma sanno come fare. Totti sa cosa fare. Preferisco non entrarci dentro. Il mio ruolo ora è un altro e loro rimarranno una delle società forti qualsiasi cosa farà”.