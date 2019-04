Sit-in a Tor di Valle: “Bye bye Raggi”

A Tor di Valle, a due passi dall’ex ippodromo dove i privati vorrebbero costruire il nuovo stadio con annesso mega-complesso di uffici, negozi e alberghi, spunta uno striscione contro la sindaca: “Bye bye Raggi”.

“Il progetto dello stadio è uno dei simboli del fallimento della Raggi, per questo oggi abbiamo portato il nostro striscione lì davanti”, spiegano gli organizzatori del sit in di protesta per chiedere le dimissioni della sindaca. “L’11 maggio – aggiungono – saremo a piazza della Repubblica”.