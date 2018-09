Sette gol per sette fratelli, il bomber non è di moda

Defrel non è rimpianto dalla gens giallorossa come Alisson, Nainggolan e Strootman. Ma anche l’attaccante girato in prestito alla Sampdoria, capocannoniere del torneo con 4 reti in 3 partite insieme con il genoano Piatek, entra nella crisi della Roma di oggi, quella griffata sul mercato da Monchi e controfirmata da Di Francesco, come riporta Ugo Trani su Il Messaggero.

Sette i gol realizzati nelle 4 giornate di campionato e 7 i marcatori diversi. Differenza reti (7 subite): 0. El Shaarawy e Cristante (1° gol da romanista), con le reti al Chievo, si aggiungono alla lista di inizio di torneo. E’, insomma, la novità di questa stagione, anche perché nello scorso torneo, chiuso con il 5° attacco della serie A, Dzeko prese subito il largo ; 5 gol in 4 match. El Shaarawy, solo 2 gare da titolare, si è sbloccato contro il Chievo, a cui segnò l’ultima rete il 28 aprile. Squadra che lo ispira: 6° gol in 12 gare (5° con la Roma).