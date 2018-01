Senza la moviola in campo le due romane sarebbero davanti all’Inter

Con la Var le polemiche comunque restano, sia pure in misura ridotta rispetto al passato. La tecnologia, comunque affidata a persone, non è perfetta, ma perfettibile certamente, ma si basa su un concetto che non è cambiato rispetto al passato: la figura dell’arbitro in mezzo al campo resta sempre quella centrale: è a lui che spetta la valutazione primaria e, anche davanti a eventuali richiami su possibili errori, quella finale, come evidenzia Il Messaggero.

Con la Var, finora sono stati corretti numerosi errori arbitrali (stimata una percentuale di 3,5 a giornata) con grande incidenza sui fuorigioco (i gol irregolari sono praticamente spariti…) e una buona influenza anche sui calci di rigore. Senza queste correzioni (presi in esame solo gli interventi Var) l’ipotetica classifica della serie A, al termine del girone d’andata, avrebbe visto la Juventus campione d’inverno con tre punti sul Napoli, mentre Roma e Lazio (per i biancocelesti preso in considerazione anche il clamoroso errore contro il Toro dove il Var è intervenuto. ma nel modo sbagliato) avrebbero scavalcato l’Inter.