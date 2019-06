Samp, Difra tratta con la Roma per liberarsi

Aspettando novità sul fronte Massara, in pole per il ruolo di ds, si accende il mercato del Milan targato Maldini. Ieri, il neo direttore tecnico ha incontrato a Casa Milan Giuseppe Riso, agente di Stefano Sensi (Sassuolo) e Gianluca Mancini (difensore dell’Atalanta), scrive Eleonora Trotta su Il Messaggero, per sbaragliare la concorrenza e consolidare la pole position con una doppia, importante, offerta ai due calciatori.

Giampaolo, tecnico rossonero in pectore, ha chiesto anche Andersen e Praet della Sampdoria. Ma prima di proseguire le discussioni per i due giocatori apprezzati pure dall’Arsenal, il presidente Ferrero dovrà ufficializzare il nuovo allenatore. Che sarà uno tra Di Francesco e Pioli. L’ex tecnico della Fiorentina, con il quale c’è da tempo un accordo su tutto, è stato congelato in attesa di aggiornamenti dall’agente dell’abruzzese, al tavolo con la Roma per trattare la rescissione del contratto (scadenza 2020 a 3 milioni di euro). CONTRIBUTO L’intento è quello di strappare al club di Pallotta un importante contributo, che si andrebbe ad aggiungere allo stipendio offerto dal presidente Ferrero (1,5 milioni di euro per due anni). Il nuovo condottiero non lavorerà in ogni caso con Pradè: l’ex ds dell’Udinese è stato scelto dal neo patron della Fiorentina, Commisso, per rimpiazzare Corvino.DaFirenze aTorino:Paratici, in stretto contatto con Sarri che verrà ufficializzato appena il Chelsea raggiungerà l’accordo con il suo successore, ha chiesto almeno due rinforzi per la difesa. Benatia può già tornare; Manolas, dietro nelle preferenze del ds, convince invece Sarri; De Ligt è il sogno, mentre Marquinhos un’idea sempre valida. Neppure De Laurentiis cambia obiettivi per il suo Napoli, così James Rodriguez e Lozano restano in cima alla lista redatta da Ancelotti. Nelle prossime ore si conoscerà anche il futuro di De Rossi, in trattativa con i Los Angeles FC. Il Boca però non ha perso le ultime speranze anche in virtù della smentita che trapela dall’entourage del calciatore.