Sabato a Napoli con De Rossi e Dzeko. Dubbio Pellegrini, Gonalons in gruppo

La presenza in campo di Pellegrini a Napoli è in dubbio, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Al suo posto si cercherà di recuperare Gonalons.

Contro il Napoli di Sarri, tornerà dal primo minuto De Rossi che all’andata propiziò, suo malgrado, il gol di Insigne. Curiosità per capire le novità tattiche che ha in serbo Di Francesco che ha già lasciato intendere come al momento la squadra non riesca ad aggredire l’avversario come lui vorrebbe. Atteggiamento presumibilmente più guardingo e modulo da scegliere. All’Olimpico, lo scorso 14 ottobre, il tecnico optò per la prima volta per il 4-2-3-1 con il quale la Roma andò in grande difficoltà nel palleggio, nonostante nella ripresa in un paio di occasioni (pali di Dzeko e Fazio) riuscì a sfiorare il pareggio. Scontato in avanti il rientro di Dzeko.

Intanto, per domani sera è atteso il ritorno di Monchi dagli Usa. Il ds ha mandato a visionare il portiere Johansson, di proprietà del Malmö, in prestito al Trelleborg.

Il derby contro la Lazio si giocherà il 15 aprile alle 18, per ora. Bologna-Roma sabato 31 marzo alle 12,30, Roma-Fiorentina sabato 7 aprile alle ore 18.