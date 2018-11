Roma, ultima chiamata

Dentro o fuori: è il significato più semplice e più diretto che si possa dare alla sfida contro l’Inter dell’ex Spalletti, domenica sera all’Olimpico, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Partita secca, anche se è solo il 14° turno di serie A e quindi di match ne mancheranno poi altri 24 (e 72 punti a disposizione). In ballo non c’è solo il destino di Di Francesco, già in bilico a fine settembre e due mesi dopo di nuovo in pericolo. Anche la Roma si gioca il futuro. Il campionato, e soprattutto chi la precede, non l’aspettano più.

Il 1° obiettivo stagionale, qualificazione agli ottavi di Champions, è stato centrato. Non basta, però. L’input della proprietà Usa è chiaro ormai pure alla tifoseria sempre più scontenta: qualificazione agli ottavi di Champions e 4° posto per partecipare alla prossima edizione. Il cerchio si chiude solo con questa accoppiata. E il secondo risultato, il piazzamento tra le prime 4, conta addirittura più dell’altro. Ecco perché a Di Francesco è stato prolungato il contratto alla fine della scorsa stagione. Ora, meno di 6 mesi dopo il rinnovo, è invece in bilico: perché la Roma è al 7° posto e 4 punti dal 4°. Pallotta, il 9 gennaio 2016, decise di esonerare Garcia in una situazione per certi versi migliore di quella vissuta in questi giorni.

Ora, però, il presidente non ha il sostituto di Di Francesco. O meglio, il suo consulente Baldini, da Londra o Cape Town fa lo stesso, gli ha proposto solo Paulo Sousa che si è anche dichiarato pubblicamente. Si discute sulla validità dell’avvicendamento dal 23 settembre, giorno del ko di Bologna. Conte, in tribuna per la partita con il Real, è il sogno. Che non si avvera se il progetto prevede la cessione di giocatori di primo piano alla fine di ogni stagione. È Baldini che sceglie l’allenatore. Monchi, sempre in difesa di Di Francesco, è pronto a dimettersi in caso di esonero del tecnico.

La gente ha già compilato la sua hit dei colpevoli. I fischi (e gli insulti) all’Olimpico sono stati inequivocabili: priorità al presidente e a Monchi, subito dietro i giocatori. Meno ne ha ricevuti l’allenatore. Che non può essere certo assolto. La Roma non gioca. Va in altalena. E’ fiacca, vulnerabile e senza efficacia. Fragile nei giovani e usurata nei big. Il mercato invernale non può cancellare quello estivo. Servirebbero 4 rinforzi/titolari: centrale difensivo, regista, attaccante esterno e centravanti. Possibili solo la mezzala (non il play), Rabiot il preferito, e la punta. Centrale, solo se va via Schick (in prestito alla Sampdoria). Laterale, se rimane Di Francesco. Che, per la cronaca, la chiede dall’estate 2017. Berardi è nella lista, come Under in quella anche del Chelsea.