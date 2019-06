Roma Primavera, si ferma con l’Inter la corsa scudetto

Svanisce il sogno Scudetto per la Roma Primavera. I ragazzi di Alberto De Rossi sono caduti allo stadio Ezio Ricci di Sassuolo contro l’Inter di Madonna (3-0), che accederà per la terza volta consecutiva alla finale contro l’Atalanta (Parma, venerdì prossimo), come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Ad aprire le danze al 22’ è stato Colodio su calcio di rigore che si è procurato a seguito di un fallo di Semeraro. La gara è proseguita in equilibrio e con occasioni da entrambi i fronti (Celar ha sbagliato a due passi dalla linea di porta calciando sopra la traversa). Ma sono stati i cambi ad aver fatto la differenza: con l’ingresso di Esposito l’Inter ha trovato il 2 a 0 in contropiede a 10 minuti dal fischio finale. Allo scoccare del 90’ Cargnelutti si è fatto espellere atterrando Schirò in area, sul dischetto è andato Esposito realizzando la doppietta che ha mandato ko definitivamente la Roma.