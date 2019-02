Roma, la Juventus vince ancora ma il divario tra le due è ridotto

Roma, la sconfitta non fa poi così male. Le giallorosse tengono testa alla capolista Juventus, cedendo solo di misura alla rete segnata al 64′ da Barbara Bonansea. Un risultato completamente diverso da quello dell’andata, quando al Tre Fontane, le bianconere si imposero per 4-0 su una Roma tutta in costruzione. Da allora la squadra guidata da Betty Bavagnoli è cresciuta tantissimo, come riporta Il Messaggero, macinando vittorie e conquistando con merito il quarto posto in classifica, dietro a Juventus, Milan e Fiorentina. Una posizione che la Roma è riuscita a conservare nonostante il ko di Torino (anche se la Florentia si è avvicinata di tre lunghezze, dopo essersi imposta per 3-1 sull’Orobica).

Le distanze dalle tre big restano importanti, ma l’ennesima buona prova delle ragazze in giallorosso, consente al club di guardare al proseguo del campionato con una certa tranquillità. La squadra della Bavagnoli, che arrivava alla sfida con le bianconere dopo aver messo in fila quattro vittorie ed un pareggio negli ultimi cinque turni di campionato, ha tenuto bene il campo, pagando con la sconfitta uno dei pochi errori commessi dal reparto arretrato.