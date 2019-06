Roma, la firma di Zorro

Ancora poche ore e Fonseca diventerà ufficialmente il nuovo tecnico della Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il portoghese è atteso in serata a Londra ma già in giornata potrebbe aver siglato l’accordo che lo legherà per due anni (con opzione per il terzo) al club giallorosso. “Ci sono degli ultimi cavilli da risolvere con lo Shakhtar ma ogni momento è buono per l’annuncio” è quanto trapelava ieri sera da Trigoria. Pallotta off record s’è professato “entusiasta e curioso di conoscerlo”. Il presidente, sbarcato a Londra, è pronto ad iniziare una lunga full immersion di lavoro che vedrà protagonisti, in questa prima fase, il Ceo Fienga e il Chief Revenue Officer Calvo.

Assente Baldissoni, come probabilmente, a meno di svolte clamorose, non ci sarà nemmeno Totti. Aspettando l’epilogo del braccio di ferro con Cairo, Petrachi continua a lavorare. In via di definizione alcune operazioni con l’Inter che potrebbero rivelarsi interessanti sia sotto l’aspetto tecnico che economico (a livello di plusvalenze). Il ds ha poi allacciato rapporti sia con l’agente di Veretout che con il difensore del Santos Verissimo. Sono due nomi dai quali Fonseca potrebbe ripartire: il palleggiatore in mezzo al campo (anche se nel ruolo di regista il viola ha giocato soltanto in questa stagione, su indicazione di Pioli, altrimenti in carriera ha prevalentemente agito da mezzala) e il difensore. Piace, poi, anche Denis Vavro, difensore slovacco del Copenaghen. Classe 96 è valutato intorno ai 12 milioni: i contatti sono avviati. A Trigoria riflettono anche su due esterni: Ismaily, richiesto dal tecnico, e Dalbert, offerto dall’Inter per arrivare a Florenzi. Nel modus operandi giallorosso – unica eccezione lo scorso anno con Monchi (che ha negato l’intromissione del Siviglia su Guedes, altro brasiliano bloccato a gennaio: della serie, dipende esclusivamente dalla Roma chiudere o meno la trattativa) i prossimi 20 giorni saranno comunque dedicati alle cessioni in ottica bilancio.