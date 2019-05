Roma, Dzeko no problem: contro il Genoa ci sarà

I dubbi sono fugati. Dzeko c’è, ieri si è allenato in gruppo e al netto della consueta pretattica di Ranieri in conferenza stampa, domani sarà regolarmente in campo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Edin vuole tornare al gol. Quest’anno in trasferta ha segnato 7 volte. L’ultima a Frosinone: una doppietta al fotofinish per tre punti fondamentali. Come quelli da ottenere a Marassi. L’aggancio alla Champions passa per le ultime 4 gare ma le prossime due (con Genoa e Juventus) saranno decisive. E se il pensiero di Manolas (“Dobbiamo vincerle tutte”) rispecchia fedelmente quello dello spogliatoio, Ranieri – in previsione del rush finale – lancia al gruppo una sorta di avviso ai naviganti: “Mancano quattro partite alla fine, tutte difficili e particolari. In questo momento quello che più è importante è la Roma e non l’ego dei singoli giocatori, quindi chi non gioca titolare non si deve sentire declassato o messo da parte. Faccio appello alla loro intelligenza. Ripeto, l’importante è riuscire ad arrivare in Champions, non altro”.

Nuovo stop per Perotti: l’argentino ha avvertito un problema al bicipite femorale destro. Con il rientro di Cristante al fianco di Nzonzi in mediana, anche Zaniolo (in ballottaggio con Under) prenota un posto nell’undici di partenza.

Ancora una partenza in panchina per Schick. Nelle ultime settimane, almeno tre club della Bundesliga hanno chiesto informazioni sul ceco: si tratta del Lipsia, del Borussia Dortmund e del Bayer Leverkusen: “Per me rimane molto forte – rilancia l’allenatore – Io scommetto su questo ragazzo”.

Ranieri stavolta dribbla sul suo futuro: “Sono qui per aiutare la squadra con l’aiuto dei tifosi. Cerco di fare il massimo di quello chemi è stato chiesto. Il resto non è compito mio”. E soprattutto non è ancora tempo per parlarne.