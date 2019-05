Ranieri torna sul luogo dei ricordi: a Marassi l’esordio e anche l’addio

La Champions della Roma passa per Genova e il Genoa. Un binomio che ai tifosi giallorossi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, strappa un sorriso ripensando al colpo di testa di Pruzzo dell’8 maggio del 1983 e che invece a Ranieri evoca ricordi contrastanti.

Positivi ripensando al 4 novembre del 1973, quando proprio contro i rossoblù, Manlio Scopigno decise di farlo esordire in serie A a 22 anni. Trentotto anni dopo, sempre Genova, il Genoa e Marassi segnano invece l’epilogo della prima avventura in panchina del Ranieri allenatore che soltanto qualche mese prima aveva sfiorato un’impresa che non avrebbe avuto nulla da invidiare a quella poi riuscitagli nel 2016 con il Leicester.

All’epoca uno dei primi a difenderlo, fu l’avversario che ritroverà domenica pomeriggio. Sì proprio Cesare Prandelli, all’epoca ct. Un anno e mezzo prima, si erano contesi la panchina della nazionale azzurra.

I precedenti in A tra i due sono 7: 4 vittorie per Ranieri, 2 pareggi e una per Prandelli che riuscì nell’impresa di vincere a Torino, quando il tecnico di San Saba allenava la Juventus (3-2 con la rovesciata al 93′ di Osvaldo il 2 marzo 2008).

Intanto Dzeko ieri s’è allenato a parte per un problema alla caviglia riportato durante l’allenamento di martedì. Da Trigoria trapela fiducia sul suo recupero a tal punto che già nella seduta odierna l’attaccante dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo.