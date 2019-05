Ranieri: “La mie dichiarazioni sulla Lazio? È stato solo fatto un po’ di baccano”

“Peccato, perché ci servivano i tre punti, ma non molliamo” dice Claudio Ranieri a fine gara. “Demeriti della Roma per il pareggio? Sono stati bravi loro a non mollare mai. È stata una partita difficilissima e lo sapevamo. Peccato su quel calcio d’angolo, ci siamo fatti sorprendere”.

Sulla dichiarazioni sulla Lazio, spiega: “Avevo risposto perché mentre mi facevano la domanda ho pensato al famoso striscione “Oh No”, nel momento in cui l’Inter faceva gol. Ma io mi riferivo ai tifosi e a quello striscione che, detto tra noi, era ironico, era bello. Bisognerebbe dargli un premio perché, invece delle solite accoltellate tra tifosi di fazioni contrarie, era una cosa molto ironica e molto bella. Per questo ho detto “Così è stato, così fu”.E’ stato fatto un po’ di baccano, bentornato in Italia”.