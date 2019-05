Petrachi-Cairo, partita a scacchi dal finale scontato

La rottura tra Petrachi e Cairo è insanabile: il problema, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, è capire chi farà la mossa decisiva per liberarsi. Il presidente non perde occasione per provare a stanare il dirigente, con dichiarazioni sempre concilianti. Cairo sa infatti che il suo ds, con un anno di contratto, non può firmare con nessun altro. E qualora lo facesse, il boomerang sarebbe immediato.

Situazione che è molto chiara a Petrachi. Ed è per questo che, nonostante i contatti continui con la Roma, attende segnali da Trigoria. L’avventura è destinata a terminare: resta da determinare il quando. L’ipotesi di addio anticipato è da scartare. Resta il gelo: l’ultima volta che i due hanno una avuto una riunione operativa risale allo scorso luglio. Per il divorzio, si dovrà aspettare fine campionato. A meno che la Roma non si muova direttamente col Toro. Ma finché non c’è certezza sulla risposta di Conte, a Trigoria viaggiano a fari spenti.