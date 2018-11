Pellegrini dovrà saltare la partita di martedì

I muscoli della Roma cadono come stelle. Nell’allenamento di venerdì si fa male Olsen: Di Francesco ha provato a recuperarlo ma il risentimento muscolare al flessore non è sparito. Meglio non rischiarlo. Oggi i controlli, potrebbe recuperare per il Real.

Pellegrini, invece, salterà la partita di Champions, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Anche per lui problemi al flessore (destro). Di Francesco è preoccupato, se ne saprà di più dopo la risonanza magnetica. L’infortunio sembra serio: probabile stiramento. Manolas sta meglio e si prepara a far coppia con Fazio martedì sera in Champions.