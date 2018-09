Pallotta: “Sono disgustato”. Baldini pensa al post DiFra

“Sono completamente disgustato”. Pallotta, anche se non inquadra il bersaglio (cioè non indica il colpevole), è inequivocabile sul momento no della Roma, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Pallotta, pur senza dare alcun indizio, è comunque ripetitivo. Disse la stessa frase il 16 dicembre 2015, quando la Roma fu eliminata dallo Spezia agli ottavi di Coppa Italia in casa. Garcia durò ancora 3 match (vittoria con il Genoa, pari a Verona con il Chievo e 0-0 all’Olimpico con il Milan), prima di essere esonerato dal presidente.

Con il Frosinone dovrebbe esserci ancora Di Francesco. Al dopo, invece, pensa già Baldini: Blanc, Montella e Paulo Sousa. Perchè Conte è solo il sogno.