Pallotta: “La nostra immagine rovinata da pochi imbecilli”

James Pallotta ci va giù pesante, non ne può di vedere la Roma accostata a eventi di cronaca nera, disordini e striscioni diffamatori, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Contestato dalla Curva Sud, il presidente della Roma prende una posizione netta contro quello 0,1% di tifosi che macchia l’immagine del club: “A rovinare tutto è una piccolissima minoranza, di solito al di fuori degli stadi. Sono molto triste per Roma e la Roma, che, a causa di pochi imbecilli, vedono la propria immagine rovinata e calpestata in questo modo”.

Atterrato nella Capitale ieri mattina per assistere anche alla semifinale di ritorno contro il Liverpool, Pallotta dribbla i commenti sul match di Champions: «Sono grandissimi eventi sportivi, ma non è questione di vita o di morte. Questione di vita o di morte è la condizione in cui versa attualmente Sean Cox. Vederlo giacere a terra è stato orribile. È l’espressione della massima stupidità dell’essere umano. Il risultato passa in secondo piano e non mi interessa».

“Questo è un problema non solo per Roma, ma per l’Italia, che porta una reputazione immeritata. Per colpa di pochi imbecilli si rischia di rovinare il nostro patrimonio culturale” aggiunge Pallotta.

Poi, Jim comincia a parlare della sfida di mercoledì contro il Liverpool. “Se è stata possibile una rimonta come quella col Barcellona è grazie al contributo del 99,9% dei sostenitori in Curva Sud”.

Curiosità: a fine partita, Pallotta è sceso in campo insieme con Balzaretti, collaboratore del ds Monchi, e si è messo a giocare a pallone con i figli dell’ex terzino.

Intanto proprio Monchi ha chiesto di appendere negli spogliatoi dell’Olimpico, mentre la partita era ancora in corso, uno striscione di incoraggiamento: “Il fatto che sia difficile non vuol dire che è impossibile. Improbabile vuol dire solo che può succedere. Io ci credo”. Il riferimento, naturalmente, è alla partita di ritorno di coppa contro il Liverpool.