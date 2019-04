Pallotta aspetta Conte, la sfida è con la Juve

La Roma, dopo aver presentato la propria offerta con piano triennale annesso, attende una risposta che non tarderà ad arrivare. Conte s’è preso un paio di settimane per pensarci, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

E pur lusingato dall’offerta giallorossa, a breve potrebbe iniziare un domino sulle panchine delle big europee che inevitabilmente vedrebbe Conte assoluto protagonista. Da Torino, nonostante la conferma post-eliminazione Champions, continuano a trapelare indiscrezioni di come la panchina di Allegri non sia salda. In Francia va monitorata la situazione di Tuchel, dopo l’ennesimo flop in Champions mentre in Inghilterra, l’effetto Solskjaer sta scemando con il Manchester United che rischia seriamente di rimanere fuori dai primi 4 posti.

Tre squadre che hanno un appeal al quale è difficile resistere. Tra queste, a Trigoria temono maggiormente la Juve, vista la volontà di Conte di tornare in Italia.

Intanto sino a domenica il tecnico sarà a Lecce. Con l’arrivo di Petrachi, torna in bilico Massara. Che potrebbe andar via.