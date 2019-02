Oggi raduno azzurro: dentro cinque giallorossi

Si raduna oggi a Coverciano l’Italia di Roberto Mancini per uno stage di due giorni: non ci saranno i giocatori della Lazio, impegnati stasera contro il Frosinone. Lo stage servirà al ct per testare le condizioni di alcuni giocatori in vista dei primi due match di qualificazione a Euro 2020 contro Finlandia e Liechtenstein, il 23 marzo a Udine e il 26 a Parma. Quagliarella era stato convocato per l’ultima volta nell’ottobre 2015, la sua ultima presenza in azzurro risale a più di 8 anni fa, all’amichevole contro la Romania disputata nel novembre 2010.

Tornano a varcare il cancello di Coverciano anche Zaniolo, Tonali e Kean. Gli altri romanisti in elenco: El Shaarawy, Florenzi, Pellegrini e Cristante. L’elenco dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu.

Difensori: Bastoni, Biraghi, Chiellini, Conti, Criscito, De Sciglio, Florenzi, Izzo, Lazzari, Romagnoli, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Benassi, Cristante, Gagliardini, L. Pellegrini, Sensi, Tonali, Zaniolo.

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Inglese, Insigne, Kean, Lasagna, Politano, Quagliarella.