Nuova Champions, Lotito guida la rivolta

La Super Champions fa paura. La rivoluzione che, dal 2024, vedrà azzerati i campionati nazionali con 24 squadre su 32 qualificate dalla stessa Champions e partite nel weekend (con quelle di campionato infrasettimanali), ha fatto insorgere le Leghe europee, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero.

Il 6 e 7 maggio prossimi a Madrid ci sarà un’assemblea delle European Leagues aperta a tutti i club per dire no al progetto architettato dall’Eca, l’associazione dei top-club europei guidato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli e dalla Uefa. Per l’Italia ci saranno 7 o 9 club guidati dal presidente della Lazio Claudio Lotito con al fianco Napoli, Genoa, Sampdoria, Torino, Atalanta e Fiorentina alle quali potrebbero aggiungersi Sassuolo e Roma.