Niente tournée Usa, ritiro a Pinzolo dal 29

La Roma rinuncia alla tournée negli Stati Uniti e quindi si ritira dall’International Champions Cup, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero. A causa del secondo turno preliminare di Europa League che si disputerà il 25 luglio, la società è stata costretta a cambiare il programma della preparazione estiva.

La Roma partirà per Pinzolo il 29 giugno e ci rimarrà fino al 7 luglio, in questi giorni l’azienda turistica del paesino in Val Rendena sta lavorando per rendere tutte le strutture funzionali e accogliere i tifosi che vorranno assistere ai primi allenamenti di Paulo Fonseca.