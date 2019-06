Milioni di contatti sui social e sui siti di tutto il pianeta

Francesco Totti per un’ora e mezza ha monopolizzato web, radio e tv, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Numeri da record su Facebook in cui sono state totalizzate milioni di visualizzazioni e condivisioni della conferenza in diretta, diffusa in streaming dai più importanti media nazionali vista l’assenza di vincoli legati ai diritti tv.

Su Twitter l’hashtag #Totti è rimasto in trend fino a tarda notte, assieme a quello #Pallotta (in quinta posizione) tra i più colpevoli – secondo i tifosi – della decisione presa da Francesco. Tutti i quotidiani internazionali hanno riportato la conferenza dell’ex dirigente: da Marca, al The Sun commentando l’addio alla Roma dopo 30 anni di carriera. La Cnn ha intenzione di produrre un servizio che sarà trasmesso nelle prossime ore, mentre la diretta su Rai 2 ha raggiunto picchi di audience degni di una prima serata.