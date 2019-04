Manolas oggi in gruppo è pronto per il Cagliari

La buona notizia è che da oggi Manolas riprenderà ad allenarsi con i compagni, quella cattiva è che sabato all’Olimpico contro il Cagliari (ore18), salvo impennate delle ultime ore, non ci saranno più di 35mila spettatori, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Tante anche le assenze: gli infortunati Karsdorp, Santon e De Rossi e gli squalificati Cristante e Zaniolo obbligheranno il tecnico a scelte inedite. In porta è confermato Mirante, in difesa con Florenzi, Fazio e Kolarov ci sarà uno tra Manolas e Juan Jesus, a centrocampo scelte obbligate con Pellegrini e Nzonzi, mentre dietro all’intoccabile Dzeko, si giocheranno tre maglie Under, Perotti, El Shaarawy, Schick e Pastore.