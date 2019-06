Manolas: “In squadra con Chiellini? Non lo so…”

“Mi fanno piacere i complimenti di Chiellini, ma non so se giocherò accanto a lui nella prossima stagione”. Kostas Manolas ringrazia e svicola, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Il difensore della Roma più che al futuro pensa al presente. In Grecia, però, nessuno pensa allo scontro diretto con l’Italia e a 4 punti conquistati nelle 2 trasferte consecutive in queste qualificazioni europee, in Finlandia (0-2) e in Bosnia (2-2). Pesa di più la pessima figura in Nations League (salvezza solo grazie al gruppo da 4) che ha certificato il cambio in panchina.