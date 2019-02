Manolas in dubbio: fastidio muscolare

Un problema muscolare con il quale convive dalla trasferta di Firenze. Ieri Manolas ha preferito non partecipare alla seduta di allenamento con i compagni e svolgere un lavoro differenziato insieme agli infortunati Under, Perotti e Jesus, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero.

Il difensore oggi dovrebbe rientrare in gruppo ed essere disponibile per la trasferta di Verona. Toccherà a Di Francesco decidere se impiegarlo o meno. Il discorso è molto semplice: se Marcano avesse dato risposte positive, probabilmente il tecnico domani avrebbe risparmiato il greco. Considerando però che già un minimo di turnover sarà necessario in mediana – vista la squalifica di Pellegrini e il probabile riposo per De Rossi – Eusebio potrebbe vedersi costretto a schierarlo.