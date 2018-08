Liverani: “La fascia unica? Giusto così”

Fabio Liverani ha 42 anni e oggi allena il Lecce. È stato anche il capitano della Lazio. La polemica intrecciata alla fascia unica dei capitani di Serie A lo ha incuriosito e ne parla nell’intervista rilasciata a Il Messaggero. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

Liverani, lei indosserebbe la fascia di capitano unica della Serie A?

“Sì, certo”.

Perché? Daniele De Rossi e Alejandro Gomez, ad esempio, preferiscono indossarne una personalizzata…

“Bisogna rappresentare tutti, non soltanto se stessi. In Inghilterra, per intendersi, hanno istituito la fascia unica, neutrale per tutti i capitani. E penso sia positivo mantenere un equilibrio e, comunque, non mandare altri tipi di messaggi, Fair play, rispetto per gli avversari, per i tifosi, soprattutto per gli arbitri. Bisogna essere all’altezza del ruolo per il quale si viene scelti. Attenzione. Non si possono mandare messaggi, per così dire, personali. Il capitano resta il capitano. Faccio un esempio”.

Lei dunque non è d’accordo con De Rossi e con Gomez?

“Non voglio parlare di casi particolari. Ci mancherebbe. Ciascuno è libero. Dico soltanto che io indosserei la fascia neutrale della Serie A molto volentieri”.