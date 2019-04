Secondo stage per la Nazionale di Roberto Mancini, dopo quello effettuato il 4 e 5 di febbraio scorso. Trentacinque i calciatori convocati per due sedute di allenamento il 29 e 30 aprile (dell’elenco non fanno parte quelli impegnati nelle gare di posticipo del campionato). I più giovani (classe 2001) sono Gozzi, Riccardi (che ha un problema alla caviglia ) e Salcedo, come riporta Il Messaggero.