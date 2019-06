Il Napoli gioca in attacco con Manolas

Viaggia spedito l’affare Manolas. Raggiunta l’intesa con il difensore greco per un quadriennale da 4 milioni a stagione bonus inclusi, il Napoli resta al lavoro per trovare l’incastro giusto con la Roma e chiudere l’operazione entro il 30 giugno, scrive Eleonora Trotta su Il Messaggero.

Due le ipotesi sul tavolo: il pagamento della clausola da 36 milioni, come richiesto dal club di Pallotta oppure un conguaglio economico più il cartellino di Diawara, che ha già dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale. Non è esclusa anche una terza opzione, ovvero la cessione del centrocampista azzurro in una fase successiva. Ai giallorossi era stato proposto anche Verdi, ai margini della squadra di Ancelotti. Ma sull’attaccante ex Bologna è in pressing da qualche giorno la Sampdoria di Di Francesco.

La Juventus resta alla finestra per Manolas: il greco piace al nuovo allenatore Maurizio Sarri, decisamente meno al ds Paratici, focalizzato su altri obiettivi per il reparto arretrato.