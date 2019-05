Il Faraone e un altro gol da favola: trattenerlo a Trigoria è un dovere

Nel giorno in cui la Champions si allontana, l’unica nota lieta di Marassi è El Shaarawy, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Ancora un gol per il Faraone, l’undicesimo in campionato, che però rischia di contare molto poco. “È un’occasione mancata. – dice a fine gara l’attaccante – Vincere con un gol all’81’ sarebbe stato importante. In questi campi non si molla mai, ma non possiamo far altro che prenderci questo punto e crederci fino alla fine. Dobbiamo vincerle tutte”.

Aspettando la risposta di Conte, la Roma ha intenzione di ripartire da El Shaarawy, sempre in attesa della chiamata decisiva per il rinnovo.