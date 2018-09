Il derby si gioca sabato 29 alle ore 15

Il derby Roma-Lazio e il bigmatch Juventus-Napoli, entrambe in programma sabato 29 settembre, si giocheranno rispettivamente alle ore 15 e alle ore 18, come riporta Il Messaggero.

Il derby di Milano, in calendario il 21 ottobre, si giocherà alle 20.30, così come Napoli-Roma, in programma una settimana più tardi al San Paolo.

Di sabato, la Roma giocherà altre cinque volte da qui a dicembre: contro Empoli (6/10), Spal (20/10), Fiorentina (3/11), Udinese 24/11) e Cagliari (8/12). Roma-Inter del 12 dicembre è invece stata programmata alle 20,30 di domenica. Roma-Chievo, alla ripresa del campionato (16 settembre) si giocherà alle 12.30 e sarà l’esordio assoluto dei giallorossi su Dazn.