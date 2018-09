Il Cska Mosca rimonta due gol in casa del Viktoria

Pareggio sul gong. Il Cska Mosca completa la rimonta al 95’ in casa del Viktoria Plzen. In pieno recupero Vlasic trasforma il rigore del 2-2. Successo sfumato per i cechi, che già pregustavano la vetta del girone G di Champions League insieme al Real Madrid, come riporta Il Messaggero.

Il Viktoria parte forte e grazie alla doppietta Krmencik mette in evidenza i limiti del Cska. L’attaccante ceco è letale e sotto porta. In occasione dell’1-0 si avventa come un falco sull’assist di Reznik, poi al 41’ anticipa tutti in area, sfruttando l’invito di Limbersky.

Al 49’ Chalov, pescato in area di rigore da Vlasic, brucia Hubnik e accorcia le distanze. Il Viktoria non si scoraggia, tiene bene il campo e sfiora il terzo gol con Kolar da ottima posizione. I russi cercano con insistenza il pareggio. A dieci dalla fine Kozacik sventa un tentativo di Zhamaletdinov. È il preludio al gol che arriva nel finale.