I nuovi mister del calcio

L’appuntamento è per domani mattina a Coverciano. Comincia il corso per diventare allenatore riservato a ex calciatori professionisti. Duecentodieci ore di lezione fino al 19 luglio quando, dopo un esame, i partecipanti riceveranno (o no…) il patentino Uefa B e Uefa A, che darà loro la possibilità di guidare tutte le formazioni giovanili comprese le Primavera e le prime squadre fino alla Serie C. Con l’Uefa A, inoltre, sarà possibile essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie A che in Serie B.

Nella lista ci sono due campioni del mondo, Andrea Pirlo e Alberto Gilardino, poi, tra gli altri, un certo Gabriel Omar Batistuta. Roba da leccarsi i baffi, o no? Completano l’elenco Daniele Bonera, Paolo Cannavaro, Jose Antonio Chamot, Matteo Contini, Francelino Matuzalem, Paolo Montero e Thiago Motta. Ce n’é per tutti i gusti. E per tutti i tipi di calcio.

Chiudiamo gli occhi e proviamo ad immaginare, scrive Mimmo Ferretti su Il Messaggero, la filosofia mister Pirlo. Facile associare al volo un calcio ragionato, geometrico, magistrale; fatto di tecnica raffinata e di tattica elevata all’ennesima potenza ma anche di improvvisazioni, possibilmente maledette. Pensi, poi, a mister Batistuta e ti immagini un calcio votato all’offensiva, magari poco raffinato ma molto potente, con la ricerca del gol un gradino sopra tutto il resto.