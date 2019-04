Genoa-Roma, De Rossi ci prova. Riccardi sogna la 10 di Totti, e “Un Capitano” diventa una serie tv

La vita di Francesco Totti sbarca in tv. La Wildside, casa di produzione cinematografica, ha deciso di acquisire dalla Rizzoli i diritti per la tv del libro ‘Un Capitano’, l’autobiografia dell’ex calciatore. Il progetto è di farne una serie televisiva.

Intanto De Rossi prova ad essere a disposizione per Genoa-Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La speranza è flebile, anche di rientrare nella lista dei convocati. Entro venerdì effettuerà un provino dal quale dipenderà il suo rientro o meno in gruppo. Ranieri non vuole rischiare: se non avrà garanzie, tornerà il 12 maggio contro la Juventus.

Dallo stage della Nazionale a Coverciano, Riccardi sogna ad occhi aperti: “Il mio mito? Totti, sogno la sua “dieci”.Vorrei ringraziare Di Francesco per l’opportunità dell’esordio in Coppa Italia. Ora cercherò di dare il massimo e di farmi vedere dal ct”. Alberto Aquilani potrebbe tornare a Trigoria per guidare una squadra del settore giovanile.