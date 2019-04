Florenzi migliora: sarà l’unico terzino disponibile

Buone notizie per Ranieri: Florenzi è pronto a tornare (da valutare Perotti e Pastore). Nei prossimi giorni si riaggregherà al gruppo.

Il suo rientro, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, va a lenire la penuria di esterni in ottica Udinese. Kolarov è squalificato, Santon e Karsdorp invece nuovamente ko (entrambi per lesione al bicipite femorale che rischia di farli tornare a disposizione per le ultime due di campionato).

Sabato il dilemma è se impiegare Florenzi o meno dal primo minuto (in questo caso, Jesus andrebbe a sinistra). In caso prevalesse la cautela: 1) Spostare Juan Jesus sulla corsia di destra (come accaduto contro la Sampdoria) e Marcano su quella di sinistra, avendo però di fatto una difesa con quattro centrali, 2) Virare sulla difesa a tre, provata anche al Fulham in questa stagione, ma poco nelle corde del tecnico di San Saba.