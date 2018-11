Florenzi-Kolarov, terzini senza sosta

Santon ieri non si è allenato a causa di una forte influenza ed è in forte dubbio per la gara di domani. A Udine, spazio quindi a Florenzi e Kolarov con il serbo che ieri ha confermato i miglioramenti al piede sinistro e si è allenato regolarmente con i compagni, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero.

Chi sta meglio è anche Manolas. A sorpresa, il difensore greco è sceso in campo insieme alla squadra e ha svolto l’intera seduta (in gran parte tattica) per testare la condizione della caviglia destra. Dopo ieri, le possibilità di una convocazione in extremis aumentano ma alla fine alla Dacia Arena dovrebbero comunque partire titolari Fazio (seppur diffidato) e Juan Jesus.

In mediana, con De Rossi che continua a svolgere lunghe sedute in palestra (i tempi per il rientro potrebbero allungarsi: a rischio con il Real), le scelte sono obbligate: spazio a Cristante e Nzonzi. Nel ruolo di trequartista, Lorenzo Pellegrini è completamente ristabilito dall’affaticamento al polpaccio sinistro riportato in nazionale e si candida per scendere regolarmente in campo. Continuano a lavorare a parte Perotti, Marcano e Pastore.