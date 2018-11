Falcao e Conti accolgono Totti nella Hall of Fame

Quella di stasera sarà una notte indimenticabile per gli inguaribili romantici: Falcao e Bruno Conti accoglieranno Francesco Totti nella Hall of Fame, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

I cancelli dello stadio apriranno alle 18.30, a partire dalle 20 comincerà la cerimonia, ma già alle 19.30 andranno in onda sui maxi schermi contenuti dedicati allo storico numero 10 (il club si raccomanda di arrivare per tempo per evitare lunghe code ai cancelli).

L’ex Capitano è entrato tra le Leggende romaniste il 28 maggio del 2017, quando l’Olimpico stava celebrando il suo addio al calcio giocato. Durante la premiazione, accanto a Totti ci saranno numerosi membri della Hall od Fame che hanno indossato la maglia della Roma da Cerezo a Rocca e altri ex calciatori. “Essere con gli idoli miei e di generazioni di tifosi è un privilegio. Mi sento profondamente onorato di questo riconoscimento”, ha detto Totti all’ingresso tra i famers. Non sarà presente il presidente Pallotta che si godrà lo spettacolo dagli Stati Uniti.