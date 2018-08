Ecco la spartizione tv: CR7 anticipa, la Lazio apre Dazn, i giallorossi abbonati a Sky

Sarà ufficialmente sabato 18 agosto (alle 18) il debutto in Italia, con la maglia della Juventus, di Cristiano Ronaldo che al Bentegodi apparirà per la prima partita della serie A 2018-2019 per sfidare il Chievo. È quanto deciso dalla Lega serie A che ha annunciato gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate (tutte le altre gare, ricordiamo, si giocano nella finestra oraria delle 20.30). Poi, ci sarà la sosta per le Nazionali e si riprenderà con la quarta giornata nel weekend del 15-16 settembre.

Lazio-Napoli alle 20.30 del 18 agosto sarà anche la prima gara in assoluto trasmessa da Dazn. Il giorno successivo, domenica 19 agosto, Torino-Roma si disputerà alle 18; Atalanta-Frosinone chiuderà il primo turno con il Monday Night di lunedì 19 agosto (alle 20.30). Nella seconda giornata, scritto di Juventus-Lazio, sarà Napoli-Milan il posticipo delle 20.30 di sabato 25 agosto. Spal-Parma sarà, invece, l’anticipo di domenica 26 agosto (alle 18) e il Monday Night sarà Roma-Atalanta. Con una precisazione: se i bergamaschi non si qualificheranno al terzo turno preliminare di Europa League, allora le due partite saranno invertite. Con i giallorossi che giocherebbero di domenica alle 18. Infine, il primo anticipo di venerdì sera del campionato che sta per iniziare sarà Milan-Roma, in programma venerdì 31 agosto alle 20.30. Con due gare sabato 1 settembre: Bologna-Inter (alle 18) e Parma-Juventus (alle 20.30). Domenica 2 settembre sarà Fiorentina-Udinese l’anticipo delle 18. Curiosità: prime tre gare della Roma tutte su Sky.