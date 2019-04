Edin Dzeko è tornato, ne è consapevole. “Ho segnato un gol è pesante, per la squadra e per me” come riporta Il Messaggero. La svolta, gli ingressi di Pellegrini e Florenzi. “Con loro la squadra ha cercato più le giocate tecniche. Abbiamo meritato i tre punti. Ranieri? Ci ha dato convinzione e attenzione difensiva: non era possibile prendere sempre gol. La Champions? È un miracolo essere ancora lì in classifica. Adesso, avanti così: con la faccia cattiva”.