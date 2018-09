Di Francesco: “Vorrei trasferire la mia rabbia ai giocatori”

Stretto nella morsa dei fratelli Inzaghi (oggi il Bologna di Pippo, sabato prossimo il derby contro Simone che arriverà dopo l’infrasettimanale con il Frosinone) inizia la settimana più lunga di Di Francesco. Nonostante la squadra sia dalla sua parte, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, il tecnico è consapevole che dopo cinque gare stagionali, dove la Roma ha vinto solo una volta a Torino, per mettere a tacere il malumore che serpeggia nella tifoseria (e non solo), serve una vittoria. “Deve scattarci qualcosa, questa squadra deve ritrovare il prima possibile il fuoco dentro e sta a me farglielo tirare fuori. Lo scorso anno c’era una grande compattezza e la sensazione adesso è che sia venuta meno. Corriamo poco? Può sembrare ma non è così. Magari si corre male o in maniera poco costruttiva, ma fisicamente ci siamo. La testa? Si può e si deve allenare” dice il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna.

Il confronto avuto in settimana con i senatori della squadra va letto come un fatto positivo e non negativo. Il nervosismo che si respira però a Trigoria regala un’atmosfera cupa alla vigilia del match con il Bologna con il tecnico che inizia ad alzare il muro difensivo: “Quello che faccio lo faccio sempre per il bene della Roma. E’ un messaggio che voglio mandare a chi critica. Accetto l’ironia, non chi offende. Sono molto arrabbiato per quello che ho sentito, ma è una rabbia che voglio trasferire in senso positivo. Non me la tengo dentro”.

Pillole di formazione: “Kluivert gioca. La scelta di mandarlo in tribuna col Real poteva essere un segnale o meno, ma stavolta sarà titolare perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti. Kolarov riposerà in una delle due prossime gare, Zaniolo vediamo se debutterà anche in Serie A. Schick? Nei momenti difficili i ragazzi vanno sostenuti. Ha tante qualità e abbiamo bisogno di lui perché non possiamo pensare di far leva tutto l’anno sulle spalle di Dzeko”.