Di Francesco: “Troppi punti persi con le piccole, invertiamo il trend”

Sarà che questa squadra la conosce come le sue tasche. Fatto sta che alla vigilia del match con il Chievo, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, Di Francesco lancia un monito: “Di punti con le piccole ne abbiamo persi anche troppi: sono agguerrite, fanno molto bene la fase difensiva. Noi spesso le abbiamo dominate, ma senza chiuderle. Ora dovremo essere più cinici, difendendo bene come abbiamo fatto contro il Milan”.

Senza Manolas (infiammazione al pube) e Olsen (problema al polpaccio) sarà più difficile. Resterà fuori De Rossi, al suo posto Nzonzi: “Daniele non è nelle condizioni ideali per sostenere più impegni ravvicinati. Il 4-3-3 comunque lo possiamo fare anche con Nzonzi, anche se è un giocatore diverso. Più dei moduli comunque contano gli atteggiamenti”.

E a tal proposito, sono salite le quotazioni di Schick e Karsdorp: “Mi stanno piacendo, a destra possono essere riproposti entrambi”.