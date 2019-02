Di Francesco: “Siamo agonizzanti, ma non morti”

Volto tirato, umore pessimo, risposte a volte piccate in una conferenza stampa che dura appena 11 minuti e 20 secondi, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero.

Di Francesco avrebbe fatto a meno di parlare.Ma tant’è: “Squadra malata? Ho detto che non è guarita, che è diverso. Siamo agonizzanti ma non per forza si deve morire”. Si aggrappa al ritorno di De Rossi, pur non avendo certezze sulla tenuta fisica del calciatore: “Mi auguro che ci dia una mano come presenza, una sorta di mister dentro la partita. Il nervosismo è stata la parte più brutta del ko di Firenze. Dzeko? Ha chiesto scusa a tutta la squadra. Dobbiamo essere più uniti e sinceri, c’è un libro che dice: quando si deve comunicare ci deve essere lealtà tra le parti. In sala stampa è difficile, nello spogliatoio ci deve essere”. E per una volta l’appello è rivolto più all’interno che all’esterno.