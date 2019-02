Di Francesco cambia lo schema e va a dama

Ora che la crisi dell’Inter è certificata, si aprono nuovi e interessanti scenari in chiave Champions League: i posti che contano, scrive Massimo Caputi su Il Messaggero, sono diventati due.

In questa chiave, la gara dell’Olimpico tra Roma e Milan ha fornito utili indicazioni. Reduce dall’umiliante sconfitta con la Fiorentina, la squadra di Di Francesco doveva dare risposte e segnali. La reazione, attesa ma per nulla scontata, c’è stata. Atteggiamento mentale e tattico sono stati quelli giusti, confortanti a dispetto di una vigilia pesante e di un ambiente ostile per lunghi tratti della gara.

La squadra ha mantenuto gli equilibri, subìto meno del solito in fase difensiva, merito del fondamentale ritorno di De Rossi, straordinario in considerazione della lunga assenza, ma anche di uno schieramento più logico e funzionale. Se per la Roma si tratta di una vera ripartenza, lo scopriremo presto, le concorrenti sono tante e agguerrite.